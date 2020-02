Künstliche Intelligenz: Wer kontrolliert hier wen?

Zur Debatte war gestanden, ob Gesichtserkennungstechnologie zumindest für drei bis fünf Jahre angehalten werden sollte. Doch ein derartiges Moratorium scheint vom Tisch. In China, wo Gesichtserkennung nahezu flächendeckend eingesetzt wird, geht man schon viel weiter: KI-basierte Technologie kann auch Emotionen erkennen.

Für Autor Tom Hillenbrand ein absolutes No-Go: „Dann sehen die Behörden nicht nur: Aha, der läuft da, sondern auch: ah, der plant auch was!“

Überhaupt könne er sich vorstellen, für ein Verbot bestimmter KI-Anwendungen einzutreten, meint der deutsche Sci-Fi-Autor. Soziale Bewertungssysteme wie in China nennt er als Beispiel ebenso wie autonome Waffen.

Bessere Krebsdiagnosen

Andererseits tun sich über KI riesige Bereiche positiver Anwendungen auf. In der Medizin etwa – wo mit unzähligen Daten gefütterte Computer-Programme heute in der Lage sind, Brustkrebs manchmal schon früher oder besser zu diagnostizieren als ein Arzt. Oder bei Energiesparmaßnahmen. „Ein Energieprogramm, das Google benutzt, hat es geschafft, die Energie in seinen Datenzentren um vierzig Prozent zu reduzieren“, erzählt Hillenbrand.

Problematisch findet der Autor hingegen Programme, die eine Vorauswahl für Jobbewerber treffen. „Nehmen Sie an, Sie haben alle Datensätze von allen je gemachten Prüfungen an allen Unis der besten Bewerber. Und dann trifft der Algorithmus eine Vorauswahl: Da gibt es einen brillanten jungen Mann, aber er hatte mit 25 eine depressive Störung. Und so rechnet das Programm aus, dass er mit Mitte 40 zu 15-prozentiger Wahrscheinlichkeit wieder in die Midlife-Krise kommt. Die Empfehlung des Programmes lautet daher: Nicht einstellen.“

Lernfähige Bots

Wie ein KI-Programm entscheidet, bleibt intransparent. Künstliche Intelligenz kann an Probleme anders herangehen, als sich Menschen das vorstellen. Ein Beispiel: In einem Labor der Facebook-Forschungsabteilung sollten zwei Bots (Programme) lernen, miteinander zu verhandeln. Die beiden Bots waren wohl lernfähig – entwickelten aber ihre eigene Sprache. Die Forscher verstanden nichts.