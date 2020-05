Endlich wieder Aussicht auf Kultur - aber die Angst muss zu Hause bleiben

Und wie das so ist, wenn man kriegt, was man sich wünschte: Wenn man es dann hat, fragt man sich, ob man es wirklich wollte. Man darf endlich wieder gemeinsam mit Familie und Freunden im Konzert-, im Theatersaal, virologisch besser: vor der Freiluftbühne sitzen.

Ein Begleiter aber droht dabei mit unangenehmer Hartnäckigkeit, die freien Plätze im Publikum in Beschlag zu nehmen: das neue Unbehagen in der Kultur, die Angst vor der Ansteckung. Zuckt man jetzt bei jedem Huster zusammen? Oder übt sich im virologisch bedingten vorzeitigen Abgang? Was tun damit, was tun mit der Sorge, von der man viele Wochen lang hohe Dosen verabreicht bekommen hat? Es steht Manchen im Kultursommer 2020 eine nicht ganz kleine Abwägungsherausforderung bevor. Was sich ein bisschen gut trifft: Denn gerade die Kultur lehrt, mit komplizierten Fragen, mit angespannten Emotionen umzugehen. Wenn man dazu nur wieder die Gelegenheit bekommt.