ORF 2022: Die größte Elefantenorgel

Der ORF wird kommendes Jahr wieder teurer – aber was haben wir davon? Am Dienstag präsentierte der Öffentlich-Rechtliche seine Programminnovationen für das kommende Jahr, das in mehrerlei Hinsicht speziell ist. Mit Jänner übernimmt der türkise Wunsch-General, Roland Weißmann, das Chefzimmer am Küniglberg, die Gebühren werden um geschätzte 50 Millionen Euro pro Jahr erhöht (Details ließ sich der ORF bisher noch nicht entlocken), und auch sonst steht das Unternehmen so sehr auf dem Prüfstand wie selten zuvor.

Kann Weißmann die größte Medienorgel des Landes bedienen? Und wie hält er es mit der Nähe zu jenem politischen Lager, das ihn mit großem Nachdruck in den Sattel gehievt hat?