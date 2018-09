Brexit: Der Anfang vom Ende, das Ende als Anfang?

Ist es ein Bluff auf höchstem Poker-Niveau oder das letzte Vabanquespiel einer politischen Bankrotteurin? Theresa May hat unmittelbar vor dem Salzburg-Gipfel, bei dem der Brexit im Brennpunkt stehen soll, ihre Position einzementiert. Entweder die EU akzeptiert den britischen Vorschlag oder Großbritannien verabschiedet sich quasi grußlos aus Europa. Grundsätzlich nichts Neues: Im Spiel um den Brexit pokert London ebenso wie Brüssel gnadenlos hoch. Schließlich, so die weltpolitische Binsenweisheit, könne man nur mit maximalem Risiko den maximalen Vorteil für die eigene Seite herausholen.

Tatsächlich aber hat Theresa May keinen Spielraum für Verhandlungen. Als sie im Juli ihrer Regierung in einem Gewaltakt eine gemeinsame Position für die Verhandlungen mit der EU abrang, nützten das die prominentesten Brexit-Hardliner, um sich publikumswirksam aus der Regierung zu verabschieden. So einen Verrat an Großbritannien könne er nicht dulden, tönte der abgehende Außenminister Boris Johnson gewohnt pompös – und scharte die EU-Feinde erneut um sich. Die EU dagegen kann Großbritannien nicht die Tür zur erwünschten EU-Mitgliedschaft light (Freihandel ohne Verpflichtungen) öffnen. May steckt also in einem Stellungskrieg fest, den sie nur verlieren kann. Politisch seit den letzten Wahlen massiv geschwächt, ist sie nur noch im Amt, weil ihre Gegner sie offensichtlich zuerst untergehen sehen wollen, bevor sie als Retter des Vaterlandes die Bühne betreten. Möglicherweise aber braucht es diesen großen Knall, das Scheitern der bisherigen halbherzigen Kompromisse, damit allen Beteiligten die Tragweite eines Brexit klar wird – für Brüssel und viel mehr noch für London.