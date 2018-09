Britische Presse nach Salzburg: "Desaster" und "dreckige Ratten"

In Großbritannien wird der EU-Gipfel in Salzburg am Freitag als herbe Enttäuschung gewertet. Premierministerin Theresa May hatte am Vortag ein Debakel erlebt. Die EU-Regierungschefs haben die Vorstellungen der britischen Regierung für die Zeit nach dem Brexit abgeschmettert.

Fie Differenzen zwischen London und Brüssel scheinen unüberbrückbar. London will Ende März 2019 die Europäische Union verlassen.Die EU pocht weiter auf einen Durchbruch bei den Brexit-Verhandlungen bereits Mitte Oktober. Ursprünglich hatte Tusk eine Verlängerung der Frist bis zu einem Sondergipfel Mitte November vorgeschlagen. Stattdessen entschied der Gipfel, den Zeitdruck aufrecht zu erhalten.

May kehrt schwer beschädigt nach London zurück, in ihrer eigenen Partei hatte sie davor bereits keinen Rückhalt für ihren Chequers-Plan. Die Verfechter eines "Hard Brexit" sind nun gestärkt. May selbst sagte am Ende des Gipfels: Sollte es keinen für ihr Land akzeptablen Deal geben, "dann bereiten wir uns auf 'No Deal' vor."