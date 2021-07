Fashion trifft Wien

Es ist wieder Fashion Week-Zeit. Im Zelt nebst dem Museumquartier werden sich bis Sonntag wieder zahlreiche heimische Labels einem ausgewählten Publikum präsentieren. Dazu braucht man aber nicht unbedingt eine Einladung. Man kommt auch so rein – mit einem Tagesticket um 16 Euro ist man dann Teil der heimischen BussiBussi-Gesellschaft - Pardon! - Modewelt.

Ob Wien nun eine Modestadt ist, kann und will ich an dieser Stelle nicht beantworten. Klar ist auf jeden Fall, dass sich in Sachen Fashion-Events in den letzten Jahren sehr viel getan hat. Und Nein, "Austrias Next Topmodel" hat damit nichts zu tun. Was man dabei aber kritisch anmerken muss, ist, dass es zwar mittlerweile eine Vielzahl an Veranstaltungen zum Thema Mode in Wien gibt, aber keine davon internationale Aufmerksamkeit genießt. Vielleicht sollten sich mal alle heimischen Modemenschen auf einen Prosecco treffen und gemeinsame Sache machen.

Bei solchen Modetagen sind ja vor allem die Side-Events das Spannende. Dort trifft man sich, macht Party und sich Sachen aus. Neben den Get-Together-Iregendwas-Sachen gibt es auch Pop-up-Stores. Wer also Klamotten von jungen Labels kaufen will, sollte sich zum „Bloggers Choice“ im Freiraum im MQ bewegen. Dort kann bis 15. September viel Geld ausgeben.

Das „weisse haus“ in der Argentinierstraße startet mit einem Festival in den Herbst. Von 12. September bis 12. Oktober wird die achte Ausgabe des Paraflows abgehalten. Das Thema in diesem Jahr lautet "Open Culture". Dazu gibt es eine Ausstellung, Konzerte, Filme, Diskussionsrunden und Workshops. Mehr Infos gibt es hier.

Wer einfach nur ein, zwei Bier trinken und gute Musik hören möchte, der ist am Donnerstag im Elektro Gönner sehr gut aufgehoben. Dort lädt K:sun nämlich zum Tiefentanz mit Stefan S. Der ist Teil von Janefondas und auch bei Tanz durch den Tag aktiv unterwegs.

Im Fluc am Praterstern kann man sich in den Sommer zurückträumen. Es gastiert dort nämlich die norwegische Band Yoyoyo Acapulco, die ein Gegenmittel für die kalten Wintertage gefunden haben: Musik, die so klingt, als würde sie aus Hawaii kommen. Sehr sympathisch, das.