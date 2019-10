Friedensnobelpreis an äthiopischen "Gorbi" als Signal an Afrika

Abiy Ahmed Ali wurde am 15. April 1976 in Beshasha als erster Sohn von Tezeta Wolde, der vierten Ehefrau seines muslimischen Vaters Ahmed Ali in eine sehr angesehene Familie geboren. Seine Mutter ist zum Christentum übergetreten. Über Abiy Ahmeds Religionszugehörigkeit gibt es widersprüchliche Angaben.

Sein Vater wurde während der Herrschaft der Derg inhaftiert. Abiys Jugend war stark vom Sturz des Staatschefs Mengistu Haile Mariam geprägt. Beim folgenden Aufstand wurde sein ältester Halbbruder getötet, Abiy schloss sich mit 15 Jahren der politischen Fraktion der Demokratischen Organisation des Oromovolkes (OPDO) an, 1993 trat er in die äthiopische Armee ein, wo er eine gute Ausbildung erhielt, 1995 war er Teil einer UN-Friedensmission in Ruanda. Er wurde Offizier und absolvierte mehrere Studien. Ab den 2000er-Jahren machte er sich in seiner Heimatregion einen Namen als Vermittler zwischen Christen und Muslimen.

Abiy Ahmed ist mit Zinash Tayachew verheiratet, die er beim Militär kennen gelernt hatte. Das Paar hat drei Töchter.