Friedensnobelpreis: Als Todfeinde sich für den Frieden die Hand reichten

Der Frieden, den sie gemeinsam schaffen sollten, war noch nicht ordentlich zu Papier gebracht, da wurden der ägyptische Präsident Anwar al-Sadat und Israels Premier Menachem Begin bereits ausgezeichnet. Unmittelbar nach dem Abkommen von Camp-David, das US-Präsident Jimmy Carter vermittelt hatte, bekamen die beiden 1978 den Friedensnobelpreis.

Und dieser war, so machte es das Komitee in Oslo deutlich, auch als Aufforderung an die beiden gedacht, ihre Bemühungen für eine „Zukunft ohne Krieg“ im Nahen Osten fortzusetzen. Ein Jahr später unterschrieben Israel und Ägypten tatsächlich ein Friedensabkommen. Es hält bis heute. Langfristig weniger erfolgreich, aber ebenso legendär die zweite Nahost-Paarung, die zu diesen Ehren kam. Palästinenserchef Yassir Arafat und der israelische Premier Yitzhak Rabin wurden 1993 ausgezeichnet, nachdem diese das Osloer Friedensabkommen ausgehandelt hatten. Zwei Jahre später wurde Rabin von einem israelischen Nationalisten ermordet. Der in Oslo ausgearbeitete Plan für einen eigenständigen Palästinenserstaat ist bis heute nie konsequent umgesetzt worden.