Zorunlu aşınin üç aşaması: bilgi, kontrol, aşı randevusuna çağrı
Hükümet ayrıntılı bilgi acikladi: 18 yaşından büyük herkese zorunlu aşı
Hükümet zorunlu aşılamanın tam olarak nasıl gerçekleşeceğini ve ne zaman uygulanmaya geçeceğini açıkladı.
Kısaca:
• Kanun Şubat ayının başından itibaren geçerlidir
• 18 yaşından büyük kişiler için aşı zorunludur
• Hamile kadınlar ve tıbbi nedenlerden dolayı asi olamayanlar için geçerli değildir
• İyileşenler için istisna altı ay geçerlidir
• Ceza 600 (kısaltılmış prosedür) ila 3.600 Euro (normal prosedür) arasındadır
• Gözaltı yok
Üç aşama:
• Aşama 1: 14 Mart'a kadar - ceza yok
• Aşama 2: 15 Mart'tan itibaren kapsamlı kontroller, cezalar başlıyor
• Aşama 3: aşılanmamış kişilere hatırlatmalar, aşı tarihlerine uyulmaması durumunda cezalar
Aşama 1: Bilgilendirme ve iknanın gerçekleşeceği bir başlangıç aşaması olacaktır. Aşama, Şubat ayının başından 15 Mart'a kadar sürecektir.
Aşama 2: 16 Mart'tan itibaren aşı gerekliliği kontrol edilecektir. Aşı sertifikasını kontrol makamlarına ibraz etmeniz gerekir - örneğin trafik kontrolleri bağlamında. Aşı yaptırmazsanız 600 Euro'ya kadar ceza alırsınız. Bu aşamadaki üst sınır dört cezadır. Yani şanssızsanız ve bir yılda dört kez sokakta yakalanırsanız, 2400 avroya kadar ödemeniz gerekir. Anayasa Bakanı Karoline Edtstadler'e göre, bu 'kısaltılmış bir prosedür'dür: kontrol, şikayet, delil göstermeme cezası.
Aşama 3: Ardından üçüncü bir aşama gelir: Bir komisyon aşılamadaki ilerlemenin yeterli olup olmadığını değerlendirecektir. Faz 3, yalnızca aşı ilerlemesi yeterli değilse tetiklenir: İlk olarak, aşı olmanız için bir hatırlatma vardır. Bu da yardımcı olmazsa, sizi bir aşı randevusuna çağıran başka bir mektup alacaksınız. Bu randevuyu kaçıran herkes otomatik olarak para cezasına çarptırılacaktır. Bu 'verilerin örtüşmesi' (aşı kaydı ve nüfus kaydı) yılda sadece iki kez yapılmalıdır, bu nedenle bu başlıktan yılda en fazla iki ceza vardır. Yeni yaş sınırı: 18 yaşından büyük herkes için aşı zorunludur (başlangıçta 14 yas planlanmıştı) - Hamileler, aşı olamayan tanımlanmış kişiler ve altı ay boyunca iyileşenler hariç.
Sağlık Bakanı Wolfgang Mückstein ayrıca Omikron'un son korona varyantı olmadığını söyledi. "Aşı zorunluluğu önümüzdeki kış için önlemdir."
Yönetmelikle aşı durdurulabilir
Uzmanlar aşının artık koronaya, örneğin yeni, çok hafif bir türe karşı denenmiş ve test edilmiş bir çare olmadığını söylerse, yasa Sağlık Bakanı'nın emriyle de geçersiz kılınabilir.
Aşılanmamışlar için dışarı çıkma yasağı hâlâ geçerlidir
Aşısızlar hastanelere aşılılardan çok daha fazla yük getirdiğinden, aşısızlar için sokağa çıkma yasağı bir sonraki duyuruya kadar devam edecek.
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