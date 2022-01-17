Zorunlu aşınin üç aşaması: bilgi, kontrol, aşı randevusuna çağrı

Aşama 1: Bilgilendirme ve iknanın gerçekleşeceği bir başlangıç aşaması olacaktır. Aşama, Şubat ayının başından 15 Mart'a kadar sürecektir.

Aşama 2: 16 Mart'tan itibaren aşı gerekliliği kontrol edilecektir. Aşı sertifikasını kontrol makamlarına ibraz etmeniz gerekir - örneğin trafik kontrolleri bağlamında. Aşı yaptırmazsanız 600 Euro'ya kadar ceza alırsınız. Bu aşamadaki üst sınır dört cezadır. Yani şanssızsanız ve bir yılda dört kez sokakta yakalanırsanız, 2400 avroya kadar ödemeniz gerekir. Anayasa Bakanı Karoline Edtstadler'e göre, bu 'kısaltılmış bir prosedür'dür: kontrol, şikayet, delil göstermeme cezası.

Aşama 3: Ardından üçüncü bir aşama gelir: Bir komisyon aşılamadaki ilerlemenin yeterli olup olmadığını değerlendirecektir. Faz 3, yalnızca aşı ilerlemesi yeterli değilse tetiklenir: İlk olarak, aşı olmanız için bir hatırlatma vardır. Bu da yardımcı olmazsa, sizi bir aşı randevusuna çağıran başka bir mektup alacaksınız. Bu randevuyu kaçıran herkes otomatik olarak para cezasına çarptırılacaktır. Bu 'verilerin örtüşmesi' (aşı kaydı ve nüfus kaydı) yılda sadece iki kez yapılmalıdır, bu nedenle bu başlıktan yılda en fazla iki ceza vardır. Yeni yaş sınırı: 18 yaşından büyük herkes için aşı zorunludur (başlangıçta 14 yas planlanmıştı) - Hamileler, aşı olamayan tanımlanmış kişiler ve altı ay boyunca iyileşenler hariç.

Sağlık Bakanı Wolfgang Mückstein ayrıca Omikron'un son korona varyantı olmadığını söyledi. "Aşı zorunluluğu önümüzdeki kış için önlemdir."