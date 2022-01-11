Mağazalarda artık 2G kontrol ediliyor

Salı gününden beri daha katı korona kuralları var. Örneğin artık mağazalarda 2G kontroller var. Alışveriş yaparken müşterilerin Corona aşısı olup olmadığı veya aşı olup olmadığı kontrol edilmemektedir. Perakendeciler en geç kasada ödeme yaparken müşterilerden 2G kanıtı istemelidir. Bunu yapmazlarsa 3.600 avroya kadar para cezasıyla karşı karşıya kalabilirler.

Ayrıca 2 metrelik bir mesafe korunamıyorsa, açık havada bir FFP2 maskesi takılmalıdır. Aşısız insanlar hâlâ dışarı çıkma yasağı geçerlidir. Corona aşısı olmayanlar sadece market ve eczanelerde alışveriş yapabilir.