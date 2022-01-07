Enfeksiyon dalgası: Omikron varyantı nedeniyle gelen yeni kurallar

Ortam gergin: Avusturya, yeni virüs varyantı Omikron ile son derece ciddi bir enfeksiyon dalgasıyla karşı karşıya.

Hükümet sokağa çıkma yasağı uygulamak istemiyor, aksine bir dizi önlemle bunu engellemek istiyor. Nehammer, yaptırımların sıkılaştırılacağını, önlemlere uymayan şirketlerin gelecekte engelleneceğini söylüyor.

Üç kez aşılanmış kişilere özel muamele yapılacak: Bundan sonra temas kişi olduklarında temas olarak kabul edilmeyecekler ve böylelikle karantinaya alınmaları gerekmeyecek. Basın toplantısında tüm katılımcılar aşı olmaya çağırdı. Her bir aşı önemlidir ve hastaneye yatırılma riskini azaltır. Nehammer, "Aşı olma zorunluluğu gereklidir" diyor.

Yeni kurallar başlıca şunlardır:

Kontrolleri ve cezaları sıkılaştırın

Önümüzdeki hafta 2G kontrolleri konusunda harekete geçilecek. Perakende satış alanlarında kontrol zorunluluğu: Etkileşim noktalarında (örn. girişte veya en geç ödeme yaparken; 11 Ocak'tan itibaren). Tüm resmi alanlardaki yetkililer, faaliyetlerinin bir parçası olarak COVID önlemlerini de izlemelidirler. COVID önlemlerinin ağır ihlali durumunda geçici giriş yasakları (3 Şubat'tan itibaren). Cezalarda artış (3 Şubat’tan itibaren).

8 Ocakt’tan itibaren YENİ karantina kuralları

Gelecekte artık K1 veya K2 temaslı kişi kategorileri olmayacak, kişiler sadece temaslı kişi olarak kayıta geçecekler. 3 kez aşılanmışsanız veya ilgili herkes FFP2 maskesi takmışsa, artık temaslı kişi sayılmayacaksınız. Bu aynı zamanda henüz tam aşılanmamış olan çocuklar için de geçerlidir. Kritik altyapıdaki tüm temaslı kişiler günlük test ve FFP2 maskesi ile çalışmaya devam edebilir. Testi pozitif çıkan kişiler 5. günden itibaren kendilerini test edebilirler ve test sonucu negatif olma durumunda karantinadan çıkabilirler.

Yeni maske kuralları, home ofis, dijital aşı sertifikası (Grüner Pass)

2 metre sosyal mesafenin korunması mümkün olmayan açık alanlarda da FFP2 maske zorunluluğu başlıyor Yaya bölgeleri, kuyruklar, grup toplantıları vb. (eşler ve çocuklar gibi en yakın akrabalar hariç). Eyaletler, yoğun olarak kullanılan yerlerde maske takmayı da zorunlu hale getirebilir. Home ofis çalışmak, mümkün olan her yerde istisna değil, kural haline getirilmesi bekleniliyor. Dijital aşı sertifikasının geçerliliği 6 aya indiriliyor (1 Şubat’tan itibaren).

Sokağa çıkma yasağı göz ardı edilemez, ancak önlenebilir

Başbakan Karl Nehammer, Avusturya'da her geçen gün enfeksiyonlarda keskin bir artış beklendiğini ve bu artışın muhtemelen günde 20.000'den fazla yeni enfeksiyon demek olduğunu söyledi. Ancak: Aşılar işe yarıyor: Aşıların yüzde 90'ı şiddetli bir seyirden koruyor. Nehammer: "Aşı oranını artırmaya devam edeceğiz. "

Başka bir kapanmayı önlemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız.

Nehammer: "Yeni bir sokağa çıkma yasağı gelmeyecek diyemeyiz, ancak başka bir kapanmayı önlemek için elimizden gelen her şeyi yapabiliriz." diye sözlerine ekledi. Perakende, gastronomi ve turizmde "büyük kontrol baskısı" olacak. Bu, yeni bir kapanmayı önlemek için önemlidir.