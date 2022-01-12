Avusturya'da yeni rekor: 17.006 yeni korona enfeksiyonu

Avusturya'da Çarşamba günü 17.006 yeni korona virüs enfeksiyonu bildirildi. 24 saat içinde hiç bu kadar çok vaka olmamıştı. Bu, Omikron adı verilen özellikle bulaşıcı varyanttan kaynaklanmaktadır. Omikron'un hastanelerdeki doluluğu da etkileyip etkilemeyeceği henüz bilinmiyor.

Şu ana kadar hastanelerdeki korona hastalarının sayısı sabit kaldı. Uzmanlar yakında günde 30.000'e kadar yeni vaka olabileceğinden korkuyorlar. Son zamanlarda, uzmanlar prognozlarında haklıydılar.