Zensurkultur in der Türkei: Religiöse Kräfte verhindern Konzerte

Auch die Popsängerin Aleyna Tilki zeigte sich solidarisch mit der LGBT-Gemeinschaft, weil auf einer Demonstration in Istanbul vor den Gefahren durch Homosexualität für Kinder und die Gesellschaft gewarnt wurde. Die 22-Jährige kritisierte mit einem Tweet die homophobe Aktion. Kurz danach wurde ihr Konzert Ende September abgesagt. Ihre Äußerungen seien nicht "mit unserer Kultur vereinbar" und hätten Betroffenheit in der Bevölkerung ausgelöst, hieß es von den Behörden.

"Cancel Culture"

Viele weitere Konzerte waren von willkürlichen Konzertabsagen, einer regelrechten "Cancel Culture", in den vergangenen Monaten betroffen. Die Sängerin Melek Mosso etwa wurde im Juni auf dem Internationalen Isparta Gül Festival ausgeladen, weil ultrakonservative Jugendverbände erklärten, dass Mosso Unmoral fördere. Die Künstlerin hatte sich in der Vergangenheit für Frauenrechte eingesetzt.

Oder das Konzert der Band Zakkum, das für September in Sanliurfa angesetzt war. Es wurde abgesagt, weil Vertreter von religiösen Vereinen aufgrund des Bandnamens Bedenken hatten. Bei Zakkum - zu Deutsch Oleander - handle es sich um eine Pflanze aus der Hölle. Dies sei in einer Stadt wie Sanliurfa, die Verbindungen zum Propheten aufweise, nicht angemessen. Erst nach einer Empörungswelle gaben die Behörden nach, das Konzert konnte doch über die Bühne gehen.

Nicht nur einzelne Künstler, sondern gleich ganze Festivals wurden diesen Sommer reihenweise "gecancelt". Viele Absagen wurden offiziell damit begründet, dass es Sicherheitsbedenken gebe. Der Vorsitzende des türkischen Berufsverbands für Musiker Mesam, Recep Ergül, hingegen hält die zahlreichen Verbote von beliebten Festivals für einen Versuch, Gesellschaft und Kultur nach Belieben der türkischen Machthaber zu formen. "Wir wissen, dass einige religiöse Gruppen mobilisieren und Beschwerden bei den örtlichen Behörden einreichen, um Festivalverbote durchzusetzen." Viele Gouverneure und Bürgermeister würden diesen religiösen Gruppen dann nachgeben.

"Solche Verbote werden immer nach hinten losgehen"

In den türkischen Medien sind zahlreiche Berichte darüber erschienen, dass sich besonders die strengreligiöse, antimodernistische Ismailağa-Gemeinde an ausgelassenen Musikveranstaltungen störe und daher die türkische Regierung unter Druck setze. Der Einfluss besonders dieser religiösen Gruppierung steige rapide. Laut der Tageszeitung "Cumhuriyet" etwa ist es im August zu Treffen zwischen der Ismailağa-Führung und Innenminister Süleyman Soylu sowie mit Justizminister Bekir Bozdağ gekommen.

Ergül führt die zahlreichen Festivalverbote in diesem Jahr auch auf die für Juni 2023 angesetzten Präsidentschafts- und Parlamentswahlen zurück. Er rechne mit einer weiteren Verschärfung im Vorfeld der Wahlen. Denn die Behörden versuchten die Jugend oder Generation Z - diejenigen also, die sich für solche Konzerte interessieren und mit Erdogan wenig anfangen könnten - unter Kontrolle zu bringen. Viele junge Türkinnen und Türken dieser sogenannten Generation Z gehen nächstes Jahr zum ersten Mal an die Wahlurne. Umfragen zufolge sieht diese Altersgruppe die türkische Regierung eher kritisch.

Die Zensur-Politik in der Musikwelt wird laut Ergül jedoch gar nichts ändern. "Solche Verbote werden immer nach hinten losgehen. Musiker wie Melek Mosso oder Gülsen ins Visier zu nehmen, hat in letzter Zeit nur dazu beigetragen, ihre Popularität zu steigern. Es war im Grunde eine gute PR-Kampagne für sie."