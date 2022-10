Wiener Rapper Pireli: "RAF Camora ist Bosniens bester Botschafter“

Wie kam es dazu?

RAF hat mich und die Jungs angerufen und gefragt, ob wir nicht dabei sein wollen. Die Leute von McDonald's haben dann gefragt, ob ich eine Sprechrolle haben will. Sie würden meinen bosnisch-deutschen Akzent lieben, sie hielten ihn für einzigartig. Ich habe das Angebot natürlich angenommen, denn es war schon immer mein Traum, in einer Werbung zu spielen.

Ist die Musik auch ein Jugendtraum gewesen?

Als ich noch in Jugoslawien gelebt habe, nahm ich mit sieben Jahren an einem Kiddy Contest teil und belegte Platz zwei. Meinen ersten Song schrieb ich dann auf der Flucht aus Bosnien. Als ich nach Österreich kam, schrieb ich einen Song über Ausländerfeindlichkeit, mit dem ich im ORF-Kinderprogramm Confetti TiVi auftrat. So richtig ernst wurde es 2000 als mich der bosnische Rapper Mayer mit ins Studio nahm, wo RAF, Emirez und Joshi Mizu saßen. So fing die Geschichte an. Die Musik war einfach unser Magnet.