Wie ich zum Weihnachtismus konvertierte

Ein Jahr später war das Sofa gegenüber dem meines Vaters leer. Die Mutter hatte inzwischen auch die Flucht vom Krieg in Bosnien und Herzegowina ergriffen. Sie, meine Schwester und ich saßen in unserer kleinen Wohnung in Gelsenkirchen und waren gerade dabei, eine neue Tradition zu beginnen. Das katholische Weihnachtsfest wurde nun auch in unserem Heim zelebriert. Die alte Tradition, sich zu Silvester zu beschenken, warfen wir über Bord. Warum? Es war einfacher so. Man musste dem Kind nicht erklären, warum es im Gegensatz zu allen anderen Klassenkameraden am 25. keine Geschenke bekam. Abgesehen davon lässt man sich von diesem festlichen Ambiente leicht anstecken. Vielleicht sollte Weihnachten ein fixes Element in den Überlegungen diverser Integrationsstrategien sein?

Ich wurde in meinem Leben unzählige Male - oft mit einem an Frechheit grenzenden Unverständnis - gefragt, welches religiöse Fest ich denn als “Mischling” (man nennt uns Kinder von Eltern mit verschiedenen Konfessionen am Balkan tatsächlich so) feiere. Die Antwort ist simpel: alle. Sowohl das katholische als auch das orthodoxe Weihnachten (am 7. Jänner), sowohl das katholische als auch das orthodoxe Ostern, die beiden großen islamischen Festtage (Opfer- und Zuckerfest). Hinzu kommen die nicht-religiösen Geschichten wie Silvester, 8. März (der internationale Frauentag ist ein großes Ding in Ex-Jugoslawien, doch dazu ein anderes Mal), 1. Mai. Nichts davon bereue ich. Oder doch - dass ich keine Juden in der Familie habe, um die Feier-Liste erweitern zu können.