Warum eine serbische Familie in Tirol kein Haus kaufen kann

Beschwerde abgewiesen

Vor einigen Wochen griff die Tiroler Tageszeitung den Fall eines Ehepaares auf. In dem Artikel mit dem Titel "Seit 22 Jahren in Tirol, aber Hauskauf wird Familie untersagt" wird der Kampf der beiden serbischen Staatsangehörigen, die seit 1999 bzw. 2005 in Tirol leben und arbeiten, mit den zuständigen Behörden geschildert. Das Ehepaar, das mittlerweile drei Kinder hat und eine Pizzeria betreibt, habe demnach bereits den Kaufvertrag für ein Haus im Bezirk Kufstein unterschrieben. Es fehlte nur noch die Genehmigung der Grundverkehrsbehörde. Doch diese kam nicht. Der Kaufantrag wurde abgelehnt.

Die Leidtragenden reichten dem Landesverwaltungsgericht Tirol daraufhin eine Beschwerde ein. In dem Entscheidungstext ist zu lesen, dass diese "unbegründet abgewiesen" wurde und dass die ordentliche Revision "gemäß Art 133 Abs 4 B-VG nicht zulässig" sei. "Öffentliches Interesse in wirtschaftlicher oder sozialer Hinsicht am gegenständlichen Rechtserwerb würden nicht vorliegen. Auch die geltend gemachten privaten Interessen würden nicht für eine Genehmigung sprechen, zumal die Befriedigung des Wohnbedürfnisses keinesfalls zwingend mit dem Erwerb von Eigentum verbunden sei. Die Befriedigung des Wohnbedürfnisses könne nämlich auch anderweitig, beispielsweise durch die Anmietung einer Wohnung, erfolgen", heißt es weiter in den Entscheidungsgründen des LVwG.

Die Familie gibt den Kampf ums Eigenheim noch nicht auf und hat sich entschlossen, den nächsten Schritt zu wagen. Dieser wäre der Gang zum Verwaltungsgerichtshof. Der Ausgang des Kampfes ist offen. Oder doch nicht?