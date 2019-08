Weikendorf zieht vor Gericht: Muslime müssen auf Haus warten

Im Gemeinderat sieht man allerdings auch ein Risiko durch die nunmehrige Entscheidung. Denn es könnte sein, dass sich das Verfahren so lange hinzieht, bis sich Familienvater Abu El Hosna, der das Haus in Dörfles gemeinsam mit zwei Söhnen kaufen will, offiziell zehn Jahre in Österreich aufhält - und dann könnte er das Haus problemlos erstehen, ohne dass die Grundverkehrsbehörde mit der Causa befasst werde, sagt Jobst. Zurzeit ist der ausgebildete Lehrer, der aus Palästina flüchtete, seit bereits neun Jahren in Österreich gemeldet.

Sollte auch das LVwG gegen die Gemeinde entscheiden, sei laut Gemeinde auch ein Gang vors Höchstgericht nicht ausgeschlossen.