In Kroatien ist es am Freitagvormittag rundgegangen. Der Gesundheitsminister Vili Beroš ist im Zuge einer Aktion der Behörde zur Bekämpfung von Korruption und organisierter Kriminalität (USKOK) in seinem Haus festgenommen worden.

Beroš steht unter Verdacht, in eine große Korruptionsaffäre verstrickt zu sein. Der kroatische Premierminister Andrej Plenković hat bereits in den Morgenstunden reagiert und Beroš seines Amtes enthoben.

Bestechungsgelder, Amtsmissbrauch, Geldwäsche stehen im Raum

Der Gesundheitsminister soll an der "deutlich überbezahlten Beschaffung" von Doppelmikroskopen für die neurochirurgische Abteilung des in Zagreb ansässigen Klinikzentrums Sestara milosrdnica beteiligt gewesen sein. Die Europäische Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen in dieser Korruptionsaffäre initiiert.

"Die Europäische Staatsanwaltschaft (EPPO) in Zagreb hat ein Ermittlungsverfahren gegen acht Personen, darunter den Gesundheitsminister und die Direktoren zweier Krankenhäuser in Zagreb, sowie gegen zwei Unternehmen wegen des Verdachts der Annahme und Gewährung von Bestechungsgeldern, des Missbrauchs von Positionen und Befugnissen sowie der Geldwäsche eingeleitet", heißt es in einer Erklärung auf der EPPO-Homepage.