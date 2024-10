Eine Volksschule in der kroatischen Hauptstadt Zagreb kommt seit Wochen nicht zur Ruhe. Grund ist ein 9-jähriger Bub, den seine Mitschülerinnen und -schüler und vor allem deren Eltern nicht an der Schule haben wollen.

Der Bub gilt als verhaltensauffällig, weshalb er von seiner früheren Schule an diese Schule im Stadtteil Novi Zagreb versetzt worden war.

An seiner neuen Schule soll der 9-Jährige dann dort weitergemacht haben, wo er in der alten aufgehört hatte. Das "Problemkind" soll die anderen vulgär beschimpft, ständig geflucht haben - und seine Mitschülerinnen mehrfach sexuell belästigt haben, indem er sie u.a. in den Hintern kniff. "Er redet ständig über Sex und männliche und weibliche Genitalien, und zwar in einer Art, von der unsere Kinder entsetzt waren. Wir sind keine Puritaner und reden mit unseren Kindern über alles, aber seine Art ist vulgär und wir erlauben ihm nicht, unsere Kinder so anzusprechen", erzählte eine Mutter, die zu einer vor der Schule organisierten Eltern-Demo erschienen war, dem Onlineportal 24sata.hr.

An seiner vorherigen Schule sollen zwei Drittel der Mitschülerinnen - und schüler die Klasse verlassen haben - wegen angeblicher anhaltender Belästigungen, die von ihm ausgegangen sind.

Ihre Eltern hatten es so beschlossen. Sie forderten eine sofortige Lösung für die Situation, um sowohl das Wohl ihrer eigenen Kinder als auch die Unterstützung für den betroffenen Jungen zu gewährleisten. Die Erziehungsberechtigten sind sich einig, dass der Bub dringend Hilfe benötigt, und drücken ihre Besorgnis über die Auswirkungen auf das schulische Umfeld aus.

Das führte vor zwei Wochen zum ersten Boykott: Fast 700 Schülerinnen und Schüler blieben am Montag erstmals dem Unterricht fern. Vielmehr: Sie kamen auch die restliche Woche nicht zur Schule.

Empörte Eltern: Man hatte ihnen etwas anderes versprochen

Am heutigen Dienstag folgte der nächste Boykott. Diesmal blieben alle 1.000 Schülerinnen und Schüler daheim. Der Grund: Das "Problemkind" war am Montag "unangekündigt" und trotz anderslautender Abmachung zum Unterricht erschienen. Er wurde von einem Sozialpädagogen und einem Assistenten vor dem Schulgebäude empfangen und in die Klasse begleitet, woraufhin die anderen Kinder aus der Klasse die Schule verließen.

Der Elternrat reagierte empört auf die Rückkehr des Buben in die Schule. Wie der TV-Staatssender HRT berichtet, wurde den Eltern versprochen, dass dieser bis zum Jahresende nicht zurückkehren würde. Beschlossen wurde der Deal allerdings mit dem Schuldirektor, der am Montag sein Amt niederlegte. Er zog Konsequenzen aus der Rückkehr des Buben in den Unterricht.