Erst vor zwei Wochen erschütterte ein Amoklauf in Belgrads Innenstadt das Land. Ein 13-jähriger Schüler brachte neun Mitschüler und den Schulwart um. Zwei Tage darauf ermordete ein 21-Jähriger in Mladenovac, einer Vorstadtgemeinde in Belgrad, acht Menschen.

Nun erhielten am Mittwochmorgen über 100 Schulen anonyme Bombenwarnungen. Das Bildungsministerium gab bekannt, dass 78 Volksschulen und 37 Gymnasien in Belgrader Gemeinden Meldungen erhalten hätten.

