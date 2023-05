Schüsse in Belgrader Volksschule: Mindestens acht Tote

Es ist einer dieser Momente, in denen das gesamte Land still steht. Serbische Medien berichteten Mittwochmorgen von einer Schießerei in Belgrad, nur wenige Informationen sickern tatsächlich durch.



Wie es sich herausstellt, betrat ein 14-jähriger Schüler heute die Vladislav-Ribnikar-Volksschule im Zentrum der Hauptstadt und fing an zu schießen. Bei der Waffe soll es sich um eine Pistole seines Vaters gehandelt haben.

Die Volksschule in Serbien dauert acht Jahre. Eingeschult wird man mit sieben Jahren.