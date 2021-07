UNHCR-Chef Österreich: „Nur ein Bruchteil will nach Europa“

Eine Studie des Instituts für internationalen Wirtschaftsverkehr sagt, dass die Flucht nach Europa bis 2030 deutlich steigen wird. Unter anderem auch, weil der Klimawandel zu einem Push-Faktor wird. Merken sie das auch schon?

Ich bin mit Prognosen immer vorsichtig. Was wir aber derzeit schon sehen ist, dass durch die Klimakrise Menschen zunehmend gezwungen werden, ihre Heimat zu verlassen. Die Frage ist: Was ist die Konsequenz? Heißt es, dass man dann innerhalb seines Landes einen anderen Ort sucht? Oder geht man in ein benachbartes Land? Das Thema Klimakrise ist eines, das man sehr ernst nehmen sollte und wo wir als UNHCR mit den Staaten eng zusammenarbeiten. Wir merken nämlich auch, dass es besonders ärmere Staaten trifft, die nicht die Möglichkeiten haben, hier vorbeugend etwas zu tun.

Dieselbe Studie schlägt vor, dass man gleich legale Fluchtwege schafft und mit den Staaten kooperiert, da Menschen sowieso flüchten. Wie stehen Sie zu diesem Vorschlag?

Was uns sehr interessiert, ist legale Fluchtwege zu schaffen. Das funktioniert momentan nach Europa und Österreich nur in den seltensten Fällen. Menschen müssen sich in der Regel einem Schlepper anvertrauen. Legale Fluchtwege wären aus unserer Sicht ein wichtiges Element der Schlepper-Bekämpfung. Da gibt es diese sogenannten Resettlement Programme. Dabei werden besonders vulnerable Flüchtlinge in Erstzufluchtsstaaten identifiziert und dann von Resettlement-Ländern aufgenommen. Die Resettlement-Länder überprüfen die von uns vorgelegten Fälle und nehmen die Menschen auf. So durchlaufen sie dort dann kein Asylverfahren mehr, sondern sind von Tag eins an Flüchtling und können mit der Integration beginnen.