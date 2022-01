Um die Gesundheit der Migranten in Österreich ist es schlecht bestellt

In der Vergangenheit wurde eine Reihe von Studien gemacht, die sich mit der Lebenslage von Migranten und Migrantinnen in Österreich auseinandersetzen. Was aber gefehlt hat, war eine empirisch orientierte Zusammenschau ihrer sozialen und gesundheitlichen Lage. Ein vom Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) in Auftrag gegebener und von den beiden Wiener Gesundheitsökonomen durchgeführter Forschungsbericht sollte diese Lücke schließen.

Durch die Berechnung der Kosten für alle Bereiche des Gesundheitswesens und durch Vergleiche der Inanspruchnahme und der Kosten zwischen Herkunftslandgruppen konnte man sich Einblicke verschaffen. Erstmals wurden dabei detaillierte Auswertungen für Geflüchtete aus Afghanistan, dem Irak und Syrien, die mehrheitlich zwischen 2014 und 2017 nach Österreich kamen, vorgenommen.