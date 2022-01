Warum Austrotürken die höchste Impfrate in Österreich haben

Welchen Anteil haben türkische Organisation bei der hohen Impfquote?

Viele muslimische Organisationen, darunter auch die IGGÖ (Islamische Glaubensgemeinschaft Österreich) haben proaktiv Werbung für die Impfung gemacht. Das dürfte insbesondere religiöse Menschen mobilisiert haben.

Welche Rolle spielt die Familie in der Türkei?

Im Gegensatz zu Migranten aus den Nachbarländern, müssen viele in die Türkei fliegen, wenn sie dort hinwollen. Und das Reisen mit dem Flugzeug erfordert mehr Kontrollen, im Sinne von Impfung, Tests und Quarantäne, als wenn ich einfach mit dem Auto über die Grenze fahren kann.

Und die Impfkampagnen der Regierung und Stadt? Haben die ihrer Meinung nach auch einen Unterschied gemacht?

Es gibt natürlich sehr viele Bemühungen auf Bundesebene und der Stadt Wien. In Ergänzung mit den anderen Faktoren dürften diese auch einen Effekt gehabt haben. Aber das muss man noch evaluieren.

Gibt es für sie sonst noch entscheidende Faktoren?

Im Vergleich zu der österreichischen Bevölkerung leiden viel mehr, vor allem ältere, Türkeistämmige Menschen an einem schlechteren Gesundheitszustand und sind häufiger von somatischen Krankheiten betroffen. Das ist bedingt durch physisch belastende Jobs, beengten Wohnraum etc. und insbesondere auch der geringeren sportlichen Bewegung. Ein schlechter gesundheitlicher Zustand führt zur höheren Impfbereitschaft. Aus Rücksicht zu den älteren Familienmitgliedern lassen sich auch die Kinder eher impfen. Gerade, weil sie in einem intensiveren Kontakt zueinander pflegen.

Glauben Sie, diese Zahlen werden einen Effekt auf das schlechte Image von MigrantInnen in der Impf- und Corona Debatte haben?

Das ist jetzt natürlich ein positives Zeichen, dass vielen Ressentiments das Fahrwasser wegnimmt. Auf einmal sind die Türkeistämmigen, die ein sehr schlechtes Image in Österreich haben, die Klassenbesten. Das passt nicht so recht in die eingefahrenen, zum Teil begründeten und zum Teil unbegründeten Bilder. In Wahrheit hätte es so eine Statistik schon viel früher gebraucht.