Türkische Community hat die höchste Impfquote

Autrotürkinnen und -türken sind mit einer Impfquote von 73 Prozent die Migrantinnengruppe mit den meisten Impfungen. Das zeigt die gestern veröffentlichte Studie zu verschiedenen sozialen Schichten wie Bildung, Arbeitnehmerstatus und ethnischer Zugehörigkeit im Zusammenhang mit der Covid-19 Schutzimpfung. Perihan Mansur, Chefredakteurin von "Yeni Vatan Gazetesi - Neue Heimat Zeitung" sieht damit die "pauschale MigrantInnen-These bezüglich der Corona Pandemie widerlegt".

In der Studie wurden auch die Impfquoten der im Land lebenden AusländerInnen bzw. MigrantInnen untersucht. In der Türkei geborene und in Österreich lebende TürkInnen wiesen mit 73,2 Prozent die höchste Impfrate auf.

Durchimpfung bei 51,5% unter ausländischen Staatsbürgern

Auf die TürkInnen folgen TschechInnen, Deutsche und AfghanInnen. In der Studie, die feststellt, dass 69,5 Prozent der österreichischen StaatsbürgerInnen geimpft sind, wurde erfasst, dass die Durchimpfungsrate bei den ausländischen StaatsbürgerInnen bei 51,5 % liegt.

Die Chefredakteurin Perihan Mansur ist der Meinung, mit ihren Publikationen einen Beitrag zur hohen Impfquote beigetragen zu haben: Die „Neue Heimat Zeitung“ (Yeni Vatan Gazetesi) habe versucht, die Türkisch sprechenden ÖsterreicherInnen in dieser schwierigen Zeit aufzuklären. Es leben ca. 400.000 Menschen aus der Türkei in sechster Generation in Österreich und seien durch „Yeni Vatan Gazetesi“ gegen Verschwörungstheorien aufgeklärt worden.

"Wir, die „Neue Heimat Zeitung“ (Yeni Vatan Gazetesi), machen das seit 1999 ununterbrochen, weil wir alle im gleichen Boot sitzen und das Beste für Österreich und seine BürgerInnen wollen", sagt Perihan Mansur.