Dieselben Ängste

Im Zimmer nebenan machen sich zwei Somalierinnen bereit für den Stich. Für beide ist es bereits der dritte. Angst hätten sie keine, sagt die eine - und wird sofort von der anderen korrigiert. Sie möge keine Spritzen, gibt sie lächelnd zu. Während sie für die Ärztin hinter dem Paravent den linken Oberarm freimacht, erklärt die andere, dass die Ängste in der Community dieselben seien wie auch bei den Österreichern. "Die Nebenwirkungen machen den Leuten die meisten Sorgen: Frauen, dass sie nicht mehr schwanger werden können, Männern, dass sie Herzprobleme bekommen könnten", sagt sie. Ihr sei die Entscheidung jedenfalls leicht gefallen.

"Die meisten, die herkommen, fragen tatsächlich nach den Nebenwirkungen, aber auch wann sie denn nach der Impfung wieder Sport betreiben können. Die Übersetzer briefen die Leute schon sehr gut, ich schreite nur ein, wenn es kritische Fragen wie Impfen in der Schwangerschaft, der Stillzeit etc. geht", erklärt Dr. Marietta Coloini, die abgesehen von den ÖIF-Aktionen auch in den Impfboxen Impfstoffe verabreicht. "Die Erststiche passieren hier viel häufiger als in den Impfboxen. Das ist auffallend", verrät die Ärztin. Laut ihr werden die Booster von Pfizer erfahrungsgemäß sehr gut vertragen.