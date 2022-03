Ukraine: Auch Serben kämpfen in Donbass - Serbien dementiert

Bis zu zehn Jahre hinter Gittern

Das Strafgesetzbuch sieht für serbische Staatsbürger, die an einem Krieg oder bewaffneten Konflikt in einem fremden Land teilnehmen, eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren vor. Die Strafe beträgt bis zu acht Jahre, wenn Sie als Teil einer Gruppe am Krieg teilnehmen. Eine Person, die die Teilnahme an einem Kriegskonflikt organisiert, kann bis zu zehn Jahre hinter Gittern enden.

Die Ermittlungsbehörden seien angehalten, sich mit den Kriegsteilnehmern auseinandersetzen. "Die Sicherheitsinformationsagentur ist in erster Linie verpflichtet, all diese Beiträge in sozialen Netzwerken sorgfältig zu überprüfen, um authentische Beiträge von leerer Prahlerei trennen zu können, sagt Dragišić.

Obwohl Serbien ein Gesetz hat, das die Teilnahme am Krieg als schweres Verbrechen behandelt, sind die von den Gerichten verhängten Strafen nicht so streng. Wie Radio Free Europe im vergangenen Jahr berichtete, wurden in Serbien von 2015 bis 2018 32 Söldner wegen ihrer Teilnahme an einem Auslandskonflikt verurteilt. 28 von ihnen wurden zu Bewährungsstrafen verurteilt, vier verbüßten bedingte Haftstrafen.