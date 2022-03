200 kroatische Söldner sollen in der Ukraine kämpfen - Russen wütend

In Eigenregie an der Front

Šeler hat die Vorwürfe gegenüber kroatischen Medien als lächerlich zurückgewiesen. "Weder organisiere noch schicke ich jemanden in die Ukraine", sagte er zur Tageszeitung Jutarnji List. Wie er betonte, habe er nichts mit angeblichen kroatischen Freiwilligen, die in der Ukraine kämpfen wollen, zu tun. Im Nachrichtenportal Index bezeichnete Šeler die Vorwürfe als russischen politischen Druck auf Kroatien, das die Ukraine unterstütze. Šeler, ein ehemaliger Anführer der berüchtigten Zagreber Ultras "Bad Blue Boys" kämpfte laut kroatischen Medien sechs Jahre lang in der Ukraine in dem ultranationalistischen Freiwilligenbataillons Asow. Er ist nach Angaben von Jutarnji List in die Ukraine als Freiwilliger gegangen und im Vorjahr zurückgekehrt.

In kroatischen Medien gab es bereits vor einigen Tagen Berichte, dass sich freiwillige Kämpfer aus Kroatien in die Ukraine aufgemacht hätten. Kroatiens Premier Andrej Plenković sagte am Sonntag auf eine Journalistenfrage, die Behörden hätten nur Medieninformationen darüber. "Jede Reise in die Ukraine ist unter diesen Umständen eine Handlung von Einzelpersonen. Sie gehen in eigener Verantwortung dorthin", sagte der Premier laut dem Privatsender RTL.

Nach Informationen von Jutarnji List soll der Militärattaché bereits am Mittwoch in das russische Verteidigungsministerium zitiert worden sein. Bei dem ersten Treffen zeigte sich die russische Seite besorgt, weil Kroatien die Beteiligung ihrer Bürger an den ukrainischen Truppen nicht offiziell verurteilt hätte. Im Gegensatz zu Mittwoch, wo dem Zeitungsbericht zufolge bei dem Treffen noch eine entspannte Stimmung herrschte, soll das zweite Treffen am Donnerstag in einer förmlichen und kalten Atmosphäre stattgefunden haben.