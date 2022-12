Türkische Zentralbank rührt Leitzins erstmals seit Monaten nicht an

Die türkische Zentralbank hat ihren Leitzins am Jahresende nach zuvor vier Senkungen in Folge nicht angetastet. Er bleibe unverändert bei 9,0 Prozent, wie die Währungshüter am Donnerstag mitteilten. Es sei "von entscheidender Bedeutung", dass die Geldpolitik die Konjunktur weiterhin mit billigem Geld unterstütze. Dank der von ihr ergriffenen Maßnahmen sei nun mit einem Rückgang der Inflation zu rechnen.

Die Notenbank hatte ihren Leitzins zuvor innerhalb von vier Monaten um 5,0 Prozentpunkte gesenkt und dies mit einer Konjunkturabschwächung begründet, während die Zentralbanken in der ganzen Welt wegen der Inflation in die andere Richtung gehen.