Toni Faber lud zu einer besonderen Steffl-Führung

Ein Studium in Deutsch besuchen zu können, ist nach so kurzer Zeit in Österreich wohl bemerkt keine Selbstverständlichkeit. "Die meisten sind erst seit 2015 hier", stellt Morina fest. Die Stipendianten sind zwischen 20 und 40 Jahre alt, sprich sie kamen hierher in einem Alter, in dem das Erlernen der Sprache nicht so leicht fällt. Einige von ihnen haben auch schon Kinder. Doch an ihren Zielen halten sie fest. "Das sind sehr aufgeweckte Menschen. Sie wissen, dass man sich durch Bildung und Studium einen guten Platz in jeder Gesellschaft sichern kann", stellt Toni Faber fest.