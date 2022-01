"In die Schule zu gehen, war immer mein Traum"

So auch bei Mariam. Die 19-Jährige wurde zwar in Österreich geboren, verbrachte aber einen Großteil ihrer Kindheit in Ägypten. Vor ein paar Jahren schlug es die Familie allerdings wieder nach Wien zurück. "Im Grunde musste ich Deutsch wieder komplett neu lernen", erzählt die Schülerin. Doch lernen mache ihr Spaß, die Schule sei für sie ein Ort der Bereicherung, wo sie liebend gern hingehe. "In meiner Schule verstehen das viele nicht. Da ist man dann gleich der Streber. Aber hier ist das anders. Hier pushen wir uns alle gegenseitig. Es sind alle motiviert. Vor allem während Corona und Distance Learning hilft mir das sehr", sagt Mariam, mit einer Begeisterung, die einen ein wenig neidisch werden lässt.

Es ist ihr drittes Jahr bei START. Nach der Matura soll es sie für nach Linz gehen. "Dort interessiert mich besonders ein Studiengang, der Recht und Informatik miteinander vereint", sagt Mariam.

In fünf Jahren zum Einserschüler

Von der engagierten Stimmung bei den Förderstunden oder Workshops, profitiere man sehr, findet auch Muhid. Der 17-Jährige ist damals aus Afghanistan geflüchtet und lernte erst vor fünf Jahren Deutsch. Heute ist er ein Einserschüler, stellvertretender Schulsprecher und wird nächstes Jahr maturieren. Danach möchte Muhid Global Studies studieren. "Ich interessiere mich sehr für Menschenrechte, Frauenrechte und Internationales Recht", so der Schüler.