Mit etwas START-Hilfe zur Matura 

Ein von den Start-Stipendiatinnen ist Mariana Paunovic. Die 20-jährige mit serbischen und rumänischen Wurzeln lebt seit sechs Jahren in Wien und wurde im Schuljahr 2019/20 ins START-Stipendienprogramm aufgenommen. Ihren Schulabschluss hat sie am BORG in Wien-Landstraße gemacht. „Ich bin glücklich und zufrieden, dass sich meine harte Arbeit ausgezahlt hat und ich das Gymnasium erfolgreich absolvieren konnte. Ab September werde ich ein Freiwilliges Soziales Jahr in Spanien machen“, freut sich die junge Frau auf ihre nächste Aufgabe. Nach ihrem Auslandsaufenthalt möchte sie Pädagogik oder Medizin studieren.