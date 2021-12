Mit Vorbildern aus den Communitys: Frauen fördern und empowern

Der ÖIF unterstützt weibliche Flüchtlinge und Zuwanderinnen dabei, ihre Chancen in Österreich zu erkennen und neue Möglichkeiten in der österreichischen Gesellschaft aktiv wahrzunehmen. Ein zentraler Arbeitsschwerpunkt in der Integrationsarbeit des ÖIF sind sämtliche laut Integrationsgesetz verpflichtende Maßnahmen (Beratung, Deutschkurse sowie Werte- und Orientierungskurse). Darüber hinaus bieten die ÖIF-Integrationszentren in ganz Österreich Beratungsformate und Informationsveranstaltungen zur Arbeitsmarktintegration und Förderung von Mädchen und Frauen mit Migrationshintergrund ebenso wie für Multiplikator/innen im Integrationsbereich an. Angebote zum ÖIF-Frauenschwerpunkt finden Sie hier: www.integrationsfonds.at/frauen