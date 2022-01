Stimmen, die Erdoğan lieber nicht hören will

Die Causa begann mit der Empörung der Konservativen, mittlerweile steht sie aber stellvertretend für all das, was in der Türkei schiefläuft: die Einschränkung von Freiheit und die Härte, mit der Erdoğan gegen alle kritischen Stimmen vorgeht. Künstler, Journalisten, Politiker, aber auch Studierende, die sich gegen Erdoğan und das autoritäre Regime äußern, werden systematisch verfolgt und eingesperrt. Laut Committee to Protect Journalists (CPJ) ist die Türkei das Land mit den sechstmeisten inhaftierten Journalisten weltweit.