Deutscher Journalist Yücel in Türkei wegen PKK-Propaganda verurteilt

Ein Gericht in Istanbul hat den Welt-Journalisten Deniz Yücel in Abwesenheit wegen Propaganda für die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK zu mehr als zwei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt. Vom Vorwurf der Volksverhetzung und der Propaganda für die Gülen-Bewegung sei Yücel freigesprochen worden, sagte sein Anwalt, Veysel Ok, der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag.

Yücels Anwalt Veysel Ok hatte am vergangenen Verhandlungstag im Juni sein Abschlussplädoyer gehalten und eine Entscheidung erwartet - der Prozess wurde dann aber überraschend vertagt. Ok forderte den Freispruch seines Mandanten von allen Anklagepunkten.

Nach einem Jahr Haft Ausreise nach Deutschland

Die Staatsanwaltschaft wirft Yücel Propaganda für die verbotene Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) und Volksverhetzung vor. Sie forderte dafür bis zu 16 Jahre Haft. Für den Vorwurf der Terrorpropaganda für die Bewegung des in den USA lebenden islamischen Predigers Fethullah Gülen verlangte die Staatsanwaltschaft schon im Februar Freispruch. Die türkische Führung unter Recep Tayyip Erdogan macht Gülen für den Putschversuch vom 15. Juli 2016 verantwortlich.

Der Welt-Journalist war von Februar 2017 bis Februar 2018 ohne Anklageschrift im Hochsicherheitsgefängnis Silivri westlich von Istanbul inhaftiert. Mit seiner Entlassung und der Ausreise nach Deutschland war damals Anklage erhoben worden. Der Fall hatte die deutsch-türkischen Beziehungen schwer belastet.