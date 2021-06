Staatsbürgerschaft: Das Spiel mit der Geduld

Es ist Sonntag, der 13. Juni 2021. Toni steht stramm vor dem ganz laut aufgedrehten Fernseher. Seine rechte Hand hat er zu Herzen genommen und wartet darauf, dass es endlich losgeht. An diesem Tag bestreitet SEIN Nationalteam das erste EM-Spiel seit Ewigkeiten. Dann ertönt sie endlich, die Hymne, und Toni fängt an mitzusingen: "Land der Berge, Land am Strome, Land der Äcker, Land der ..."

Toni ist elf Jahre alt, in Wien geboren und seit jeher ein Fan der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft bzw. aller Sportler(teams), die unter der rot-weiß-roten Flagge auftreten. Und das, obwohl er sie erst seit zwei Jahren zu seinen Landsleuten zählen darf. Dafür, dass er als Kind bosnisch-hezegowinischer Einwanderer auf die Welt kam und deshalb den "falschen" Reisepass in die Wiege gelegt bekam, kann der heute stolze Österreicher nichts. Das sei nun mal so, erklärte ihm sein Vater, der sich darüber nicht großartig Gedanken machte. Was er seinem Sohn verschweig: Reisepässe sind ein wunder Punkt bei Menschen, die in einem Land geboren sind, das auseinandergefallen ist.

Nachdem das mit dem Pass auf dem Balkan eine äußerst mühsame und komplizierte Angelegenheit ist, kostete es also einige Überwindung bis er sich endlich traute und für ihn und seine zwei Söhne (auch kompliziert: die Mama, eine bosnische Kroatin hat einen anderen Pass als die Männer im Hause, den kroatischen, also einen EU-Pass) den Antrag auf Verleihung der österreichischen Staatsbürgerschaft stellte.