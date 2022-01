Serbiens Premierministerin: "Ich sehe Djokovic nicht als Impfgegner"

"Leben wir nicht in einer Demokratie?"

Auf die Frage, ob es ihr unangenehm sei, dass sie in der vergangenen Woche oder sogar länger das Recht von jemandem verteidigen musste, der sich nicht impfen lassen will - obwohl sie dauerhaft versucht, die Menschen zu ermutigen, sich impfen zu lassen, konterte sie: "Leben wir nicht in einer Demokratie? Zählt der Wille des Volkes denn nicht?"

Sie sei "stolz und glücklich, dass wir in Serbien versuchen, es den Menschen zu ermöglichen, ihre Meinungsverschiedenheiten auszudrücken - ohne sie zu einer Entscheidung zu zwingen".