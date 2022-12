Serbien: TV-Sender strahlten aus Protest kein Programm aus

Warnung vor einem düsteren Szenario

Man wollte sich mit den Kollegen von Nova solidarisieren, die um eine Frequenz kämpfen, erklärte Božić. Man wollte den Zuschauern einen Streich spielen, in dem man ihnen nicht im Voraus erklärt habe, warum das Programm unterbrochen wurde. Das alles sei geschehen, um die Leute glauben zu lassen, dass die beiden TV-Sender nicht mehr im Kabelnetz seien. "Dieses ganze Spiel, bei dem die Regierung ständig darauf beharrt, dass es immer nur um die Interessen der Eigentümer und nicht die Interessen des freien Journalismus geht ... In unserem Interesse ist es, dass wir möglichst in ganz Serbien zu sehen sind. Unser Interesse ist es, Informationen zu hören, die nicht aus einem Zentrum dirigiert werden", sagte Božić.

Hinter dem drastischen Schachzug stecke die Absicht, die Zuseher in eine Realität zu versetzen, zu der es leicht kommen kann, wenn die Öffentlichkeit weiterhin davor die Augen schließt. "Angesichts all des Drucks, den wir haben, von der Herabwürdigung und Beleidigung von Journalisten bis hin zu Angriffen auf die Medien durch Finanzinstrumente, um irgendjemanden daran zu hindern, uns in irgendeiner Weise zu senden … Es wird systematisch daran gearbeitet, uns vom Markt zu verdrängen, weil wir für die Regierung ein Dorn im Auge sind. Bei uns gibt es eben keine verbotenen Themen".