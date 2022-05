TV-Sender in Serbien: "Keine Panik - an Affenpocken erkranken nur Homosexuelle"

"Wenn Sie sich dafür interessieren, wie die Medien über den Beginn der HIV-Pandemie berichteten, dann müssen Sie nicht in 40 Jahre alte Archiven stöbern - schauen Sie sich einfach die Berichte über die Affenpocken von Radio televizija Vojvodina an. Das Narrativ ist dasselbe", stellt der serbische Blogger Nemanja Marinović fest. Dabei bezieht er sich auf einen Artikel, der für ziemlich viel Empörung und eine Protestwelle in den sozialen Netzwerken gesorgt hat.

"Kein Grund zur Panik: An Affenpocken erkranken hauptsächlich nur Homosexuelle", war am Montag auf dem Portal des TV-Senders Radio televizija Vojvodina (RTV) zu lesen. "Das erinnert unglaublich an die Anfänge der HIV-Pandemie, als nur schwule Männer als Infizierte und Virusträger ins Visier genommen wurden. Für die Krankheit, die wir heute als AIDS kennen, wurde damals der Name GRID (Gay-related Immune Deficiency) verwendet, während in den Medien der Name 'Schwulenpest' gebräuchlich war", schreibt Marinović. Dasselbe Narrativ würde 40 Jahre später der staatliche Sender RTV verwenden, meint er.