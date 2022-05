Viral: Schweizer ging mit Feuerlöscher und Hacke auf grillenden Bosnier los

Friedliche Schweiz? Von wegen! Ein Video, das sich in den sozialen Netzwerken großer Beliebtheit erfreut, beweist, dass es bei den Eidgenossen nicht immer so friedvoll zugeht, wie man glaubt.

Die Hauptrolle in dem Video spielen ein Schweizer mit einer Helge-Schneider-Frisur und ein Mann, der Mitte 50 sein könnte und aus dem ehemaligen Jugoslawien, genauer gesagt Bosnien-Herzegowina stammt. Der Letztere befindet sich in seinem Garten, wo er gerade ein Lamm am Spieß grillt. Das scheint seinen Nachbarn derart auf die Palme gebracht zu haben, dass er plötzlich vor ihm mit einer Hacke und einem Feuerlöscher aufgetaucht ist. Sein Ziel ist klar: Er möchte das Tier von seinen Qualen befreien.

Es kommt zu einem kuriosen Fight, in dem sich der Grillende mit einem Stock, der für die Verteilung der Kohle unter dem Lamm vorgesehen ist, gegen den besser bewaffneten Nachbarn wehrt.