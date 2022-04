Präsident von Peru sprach von "Krieg zwischen Russland und Kroatien"

Schweigeminute für die Kroaten

Einen Monat zuvor bat der Bürgermeister der 35 Kilometer von Buenos Aires entfernten Stadt Jose C. Paz, Mario Ishii, vor einer Gemeinderatssitzung um eine Schweigeminute für die Opfer der russischen Invasion.

"Bevor ich das Wort ergreife, möchte ich um eine Schweigeminute bitten. Wir wollen für den Frieden beten und all denen Tribut zu zollen, die in Kroatien im Krieg gegen Russland gefallen sind", sagte Ishii in seiner Erklärung. Keiner der Anwesenden wies ihn auf seinen Fehler hin.