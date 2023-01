Serbien soll auf 500 Tonnen Gold liegen

Experte: Widerstand der Umweltbewegungen unbegründet

Ihm zufolge expandiert der Bergbau nicht nur in Serbien, sondern auch auf der ganzen Welt. So werden nach neuesten Daten derzeit 1,8 Billionen Dollar in Projekte investiert. In Europa seien es 700 Milliarden Euro für rund 100 Projekte in verschiedenen Phasen. Aufgrund der Energiesituation würden die europäischen Länder nun ihre Gesetzgebung anpassen, um geologische Untersuchungen durchführen und dann Minen öffnen zu können. In den vergangenen 30 Jahren habe man die Aktivitäten in diesem Bereich aufgrund von ökologischen Bedenken reduziert, erinnerte Mijatović.

Der Experte stellte fest, dass Serbien auf einem guten Weg sei, sich dem aktuellen Trend anzuschließen. Ein Problem würden die Umweltbewegungen stellen, die sich aus seiner Sicht unbegründet gegen die Eröffnung von Minen wehren. Der Goldabbau sei absolut umweltverträglich, da er mit modernsten Methoden betrieben werde, sagte Mijatović.