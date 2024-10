3 Männer versuchten, das Haus des serbischen Massenmörders anzuzünden

Die Tat ereignete sich nur zwei Tage, nachdem ein Schüler in Belgrad 8 seiner Mitschülerinnen und -schüler sowie den Schulwart erschossen hatte. Serbien fiel in eine Schockstarre, die lange anhalten sollte.

Brandanschlag auf das Familienhaus des Mörders

Eineinhalb Jahre nach den beiden Tragödien läuft vor dem Sondergericht in Belgrad aktuell der Prozess gegen den Amokläufer Uroš Blažić. Noch bevor der Prozess am Montagmorgen fortgesetzt werden konnte, machte die Schlagzeile die Runde, wonach es am Wochenende einen Brandanschlag auf das Familienhaus des 21-jährigen Blažić gegeben hatte.

Die Polizei nahm drei Männer fest, die in einem Auto zum Haus der Familie Blažić gefahren und versucht haben sollen, dieses in Brand zu setzen. Allerdings erfasste das Feuer nur trockenes Gras, sodass die Polizei das Feuer löschen konnte, noch bevor die Feuerwehr eintraf. Die Verdächtigen wurden festgenommen.