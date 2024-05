Die Tragödie, die "dauerhafte Narbe in der Seele Serbiens" hinterließ

Mit einer landesweiten Schweigeminute haben die Menschen in Serbien am Freitag an einen Schusswaffenangriff in einer Belgrader Schule vor einem Jahr erinnert. Vor der Vladislav-Ribnikar-Volksschule versammelten sich am Morgen Schulkinder, Eltern und Anrainerinnen und Anrainer, die im Regen Kerzen anzündeten und Blumen niederlegten. Präsident Aleksandar Vučić erklärte, die "Tragödie" habe eine "dauerhafte Narbe in der Seele des ganzen Landes" hinterlassen.