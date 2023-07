Serbien lässt russischen Anti-Kriegs-Aktivisten nicht einreisen

Die serbische Grenzpolizei hat dem russischen Anti-Kriegs-Aktivisten Pjotr Nikitin die Einreise ins Land verwehrt. Er befinde sich derzeit in einer Hafteinrichtung des Belgrader Flughafens, weil er sich weigerte, das Land per Flugzeug zu verlassen, schrieb Nikitin am Donnerstag auf seiner Facebook-Seite. Der 42-Jährige gründete die Anti-Kriegs-Plattform Russische Demokratische Gesellschaft, die in Serbien zahlreichen Proteste gegen den russischen Angriffskrieg organisierte.

Wie Nikitin schrieb, war er in der Nacht auf Donnerstag mit seiner Mutter von einem Urlaub aus Portugal zurückgekehrt. Nach der Landung am Flughafen Belgrad sei ihm die Einreise verwehrt worden. Auf Facebook veröffentlichte er den Bescheid der serbischen Grenzpolizei, der besagt, dass ihm die Einreise verwehrt wurde, um ein Einreiseverbot oder eine Abschiebung umzusetzen. Weiter wurde das nicht begründet. "Es gibt keine andere Erklärung als meine Anti-Kriegs-Aktivitäten im Rahmen der Russischen Demokratischen Gesellschaft", schrieb Nikitin auf Facebook. Er lebt seit sieben Jahren mit regulärer Aufenthaltsgenehmigung in Serbien und hat dort zwei Kinder.

