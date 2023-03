Dramatischer Rückgang der Freiheiten in Serbien und Bosnien

Journalisten und LGBT+-Community im Visier

Laut Freedom House wird die Medienfreiheit durch Drohungen, Klagen oder Strafanzeigen gegen Journalisten, unklare Eigentumsverhältnisse der Medien, Druck von Politikern auf Redakteure, direkten Druck auf Journalisten und ein hohes Maß an Selbstzensur bedroht. Regierungsparteien seien in den öffentlichen Diensten stark vertreten. Die fünfte nationale Frequenz wurde schließlich nicht zugeteilt, weshalb die beiden nicht konzessionierten TV-Sender N1 und Nova S aus Protest vorübergehend ihre Programme abstellten.



Freedom House gibt an, dass sich einige private Sender und Boulevardzeitungen an Schmutzkampagnen gegen die Opposition oder Rivalen der Regierung beteiligen. Journalisten sind körperlichen Angriffen, Verleumdungen, Online-Belästigungen und Steuerkontrollen ausgesetzt. Ausländische und inländische Nichtregierungsorganisationen arbeiten im Allgemeinen frei, aber diejenigen, die eine kritische Haltung gegenüber der Regierung einnehmen, werden bedroht und schikaniert, heißt es in dem Bericht.



Die radikale Rechte und gewalttätige Hooligans, die u.a. die ethnischen Minderheiten und die LGBT+-Community belästigen, geben laut Freedom House nach wie vor Anlass zur Sorge. Insbesondere Roma werden in Serbien immer noch diskriminiert, wenn es um Beschäftigung, Wohnung und Bildung geht. Die LGBT+-Community ist das Ziel von Hassreden, Drohungen und körperlicher Gewalt. Die Täter werden selten bestraft, wird in dem Bericht festgestellt.