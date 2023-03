Kosovo-Serbien-Verhandlungen: "Am Status Quo wird sich nicht viel ändern"

Nächste Verhandlungsrunde in Nordmazedonien

EU-Diplomaten sprachen nach der ersten Verhandlung in Brüssel von einem großen Erfolg. Experten sind anderer Meinung. Einen wirklichen Durchbruch sieht Bieber erst, wenn es zur Implementierung kommt. "Ohne ein Implementierungsdokument ist noch nichts entschieden. Hier fehlt ein entscheidender Baustein, um das umzusetzen", sagt der Experte.

Die nächsten Verhandlungen sollen am 18. März in Nordmazedonien stattfinden. Ob es auch bei der nächsten Runde zu großen Fortschritten kommt, bezweifelt Bieber. "Im Idealfall gibt es ein Abkommen, aber ich befürchte eher, dass es zu einem sehr kalten Frieden kommen wird. Man sollte jetzt zu glauben, dass es in der nahen Zukunft zu einem dramatischen Wechsel kommt. Am Status Quo wird sich nicht viel ändern".