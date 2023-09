Bizarres Video: Vučić isst halbes Weißbrot mit Extrawurst

Sitzen Karl Nehammer, Magnus Brunner und Martin Kocher in Nehammers Büro, essen ein Weißbrot mit Extrawurst und Mayo, filmen sich dabei - und posten das Video anschließend auf Nehammers Instagram-Profil. Das kann nur der Anfang eines Witzes über Österreichs hochrangige Politiker sein. In Serbien hingegen ist ein ähnliches Szenario kein Witz, sondern die (bittere) Realität.

Der serbische Präsident Aleksandar Vučić postete vor zwei Tagen auf seinem Instagram-Profil ein Video, in dem er selbst, der Finanzminister Siniša Mali sowie der Minister für Außen- und Binnenhandel Tomislav Momirović die Hauptrollen spielen. Die drei Herrschaften sitzen an einem Tisch in Vučićs Kabinett, schneiden einen Weißbrotwecken auf und machen sich ein (üppiges) Sandwich mit Extrawurst und Mayo. Begossen wird das Mahl mit Joghurt. Während die beiden Minister ihre Jause genießen, fängt der Präsident an zu erklären, was das Ganze soll.