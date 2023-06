Serbien: Wie eine Ferrari-Flagge zum Symbol des Widerstands wurde

Die rote Flagge mit dem berühmten Cavallino Rampante war auch am 5. Oktober 2000, dem historischen Tag, an dem Milošević gestürzt wurde, in der Menschenmasse zu sehen. Das war auch fast zwei Jahrzehnte später bei den "Einer von fünf Millionen"-Kundgebungen der Fall. Von 2018 bis 2020 holte die Opposition jeden Sonnabend Menschen auf die Straße. Sie protestierten für demokratische Grundrechte - und gegen die "Diktatur eines Mannes" - Aleksandar Vučić.



Große Aufmerksamkeit erregt die Ferrari-Fahne auch nun bei den Protesten "Serbien gegen Gewalt". Diese finden nach zwei Amokläufen, die innerhalb von nur drei Tagen stattfanden und Serbien in Schockstarre versetzten, am kommenden Samstag zum fünften Mal statt. Ein Ende ist nicht in Sicht.

