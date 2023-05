Samariterbund hilft nach Überschwemmungen in Bosnien-Herzegowina

Nach starken Überschwemmungen in Bosnien-Herzegowina hat der Samariterbund Wien in Kooperation mit dem Bundesverband zwei Transportfahrzeuge mit Hilfsgütern in das betroffene Gebiet entsandt. An Bord befanden sich etwa zehn Tonnen an Hilfsgüter, wie die Organisation am Dienstag mitteilte.

In den rund 40 Paletten waren hauptsächlich Schutzausrüstungen sowie Wasserpumpen und Trockengeräte zur Akuthilfe.

